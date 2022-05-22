Нардепи з колишньої ОПЗЖ створили у Раді групу "Відновлення"
До нової парламентскьої групи "Відновлення" увійшли 17 нардепів, які раніше входили до "ОПЗЖ"
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм та Олексій Гончаренко ("ЄС) у фейсбук.
Як вказав Железняк, новостворену депутатську групу "Відновлення України" очолили Ігор Абрамович і Максим Єфімов.
Крім того, до складу групи увійшли Анатолій Бурміч, Олег Ворольнок, Валерій Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитро Ісаєнко, Ігор Кісільов, Олександр Ковальов, Олександр Лукашев, Мороз Володимир,Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Антоніна Славицька, Вадим Столар, Олександр Фельдаман, Олександр Юрченко.
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