Нардепка Федина: Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС, але на нього можна впливати
Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС. Але це не стовідсотковий блок, на нього є можливість впливати
Таку думку висловила народна депутатка України Софія Федина в етері телеканалу "Еспресо".
"Оскільки наші кордони не змінювались, можна запитати чи Орбан намагається забрати в нас Закарпаття, щоб поставити під питання цілісність України. Тому що те, як вони кілька років тому намагалися створювати "міністерство у справах Закарпаття", було посяганням на територіальну цілісність України. Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС. Але він позиціонує ті питання, які нам можуть задавати радикальні середовища у різних країнах", - розповіла Федина.
За її словами, Орбан дуже неоднозначна фігура. В ЄС неодноразово офіційно виносили Угорщині попередження щодо тих чи інших питань, включаючи зменшення їхнього фінансування в рамках загального бюджету ЄС.
"Тобто Орбан не є стовідсотковий блок, на нього є можливість впливати", - зауважила народна депутатка.
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