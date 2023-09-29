Нардепка Федина: Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС, але на нього можна впливати

Таку думку висловила народна депутатка України Софія Федина в етері телеканалу "Еспресо".

"Оскільки наші кордони не змінювались, можна запитати чи Орбан намагається забрати в нас Закарпаття, щоб поставити під питання цілісність України. Тому що те, як вони кілька років тому намагалися створювати "міністерство у справах Закарпаття", було посяганням на територіальну цілісність України. Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС. Але він позиціонує ті питання, які нам можуть задавати радикальні середовища у різних країнах", - розповіла Федина.

За її словами, Орбан дуже неоднозначна фігура. В ЄС неодноразово офіційно виносили Угорщині попередження щодо тих чи інших питань, включаючи зменшення їхнього фінансування в рамках загального бюджету ЄС.

"Тобто Орбан не є стовідсотковий блок, на нього є можливість впливати", - зауважила народна депутатка.