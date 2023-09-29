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Нардепка Федина: Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС, але на нього можна впливати

29 вересня, 2023 п'ятниця
21:57
Світ Віктор Орбан

Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС. Але це не стовідсотковий блок, на нього є можливість впливати

Таку думку висловила народна депутатка України Софія Федина в етері телеканалу "Еспресо".

"Оскільки наші кордони не змінювались, можна запитати чи Орбан намагається забрати в нас Закарпаття, щоб поставити під питання цілісність України. Тому що те, як вони кілька років тому намагалися створювати "міністерство у справах Закарпаття",  було посяганням на територіальну цілісність України. Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС. Але він позиціонує ті питання, які нам можуть задавати радикальні середовища у різних країнах", - розповіла Федина.

За її словами, Орбан дуже неоднозначна фігура. В ЄС неодноразово офіційно виносили Угорщині попередження щодо тих чи інших питань, включаючи зменшення їхнього фінансування в рамках загального бюджету ЄС. 

"Тобто Орбан не є стовідсотковий блок, на нього є можливість впливати", - зауважила народна депутатка.

  • 2 вересня Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр., зауважив, що ідея Угорщини полягає не у тому, щоб блокувати процес вступу України до ЄС та НАТО, а щоб отримати все, що вона хоче

  • 25 вересня Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не визнає наміру України вступити в Альянс, поки не будуть скасовані закони, які "обмежують" права угорської меншини.
  • 29 вересня Орбан заявив про "важкі питання", на які слід відповісти перш ніж розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу.
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