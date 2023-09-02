Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я впевнений, що в офісі Орбана вже існує план, які вимоги нам висувати під час відкриття переговорів щодо ЄС, формального процесу набуття вступу в НАТО. І Угорщина це зробить по повній. Ідея Угорщини полягає не у тому, щоб це блокувати, а щоб отримати все, що вона хоче. На мою думку, Будапешт буде грати це не як пакет вимог, а як історію. Я майже впевнений, що вони вже розмовляють з болгарами, румунами, щоб відкрити додаткову главу переговорів щодо національних меншин. І вони будуть постійно збільшувати рівень вимог", - зазначив дипломат.

За його словами, зараз Угорщина шукатиме альянси всередині ЄС по таких питаннях, як національні меншини, сільське господарство, і вона їх точно знайде.

"Ми маємо підготуватися до того, щоб зрозуміти, де ми можемо робити якісь компроміси, не поступки, я підкреслюю, а компроміси. А також, де ми гратимемо з часом, а де з різними питаннями. Але з усім тим, Угорщина буде дуже жорстко і послідовно тиснути на нас з метою забезпечення своїх вимог та інтересів так, як їх формулює Орбан", - підкреслив Клімкін.