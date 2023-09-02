Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр., зауважив, що ідея Угорщини полягає не у тому, щоб блокувати процес вступу України до ЄС та НАТО, а щоб отримати все, що вона хоче
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я впевнений, що в офісі Орбана вже існує план, які вимоги нам висувати під час відкриття переговорів щодо ЄС, формального процесу набуття вступу в НАТО. І Угорщина це зробить по повній. Ідея Угорщини полягає не у тому, щоб це блокувати, а щоб отримати все, що вона хоче. На мою думку, Будапешт буде грати це не як пакет вимог, а як історію. Я майже впевнений, що вони вже розмовляють з болгарами, румунами, щоб відкрити додаткову главу переговорів щодо національних меншин. І вони будуть постійно збільшувати рівень вимог", - зазначив дипломат.
За його словами, зараз Угорщина шукатиме альянси всередині ЄС по таких питаннях, як національні меншини, сільське господарство, і вона їх точно знайде.
"Ми маємо підготуватися до того, щоб зрозуміти, де ми можемо робити якісь компроміси, не поступки, я підкреслюю, а компроміси. А також, де ми гратимемо з часом, а де з різними питаннями. Але з усім тим, Угорщина буде дуже жорстко і послідовно тиснути на нас з метою забезпечення своїх вимог та інтересів так, як їх формулює Орбан", - підкреслив Клімкін.
- Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
- 24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна. Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.
- 26 серпня у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними
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