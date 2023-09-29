Орбан перелічив "важкі питання", які вважає перешкодою для початку перемовин про вступ України до ЄС

Про це пише Reuters.

Перш за все, Орбана мучить питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

"Ми не можемо уникнути питання - коли протягом осені у нас будуть переговори в Брюсселі про майбутнє України - чи можемо ми насправді серйозно розглядати членство для країни, почати переговори про вступ з країною, яка перебуває у стані війни", - сказав політик.

Також його бентежить те, що кількість населення України та площа контрольованої урядом території достеменно невідомі.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно", - сказав Орбан.

"Тож я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, поки ми не дійдемо фактичного рішення щодо початку переговорів про вступ", – додав він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року, адже чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.

Читайте також: Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії