Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені

Про це він сказав журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані, повідомляє "Європейська Солідарність".

"Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму "Не дивися вгору", подивилися і побачили зло, що наближається", – сказав Порошенко.

"Ми мали 4 місяці укріплювати обороноздатність держави, фінансувати нашу армію. Після того, як були звинувачені всі – від наших партнерів Байдена і Джонсона, що вони розганяють паніку і перешкоджають інвестиціям України, і завершуючи тим, що CNN, Reuters, Washington Post "гірші, ніж кремлівські видання, бо вони брешуть". Ще два дні тому це були слова лідера фракції Зеленського у Верховній Раді", – нагадав Порошенко.

"Що можуть зараз зробити наші міжнародні партнери, крім постачання зброї, крім Ленд-лізу, крім міжнародної діяльності? Це скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і прийняття рішення про введення миротворців на окуповану частину Донбасу", – вважає Петро Порошенко.

"Припинити путінські фейкові новини про нібито відповідальність українців. І введенням миротворців дати відповідь світу на загарбницькі прагнення Путіна. Це ще може зупинити війну. Я оптиміст, я теж сподіваюся і молюся, що війни можна уникнути. Я переконаний, що війна буде кінцем для Росії і для Путіна. І спрацює якщо не розум, то хоча б інстинкт самозбереження", – наголосив Порошенко.

"Але ми маємо бути напоготові у захисті найкращої держави світу – України. Я дуже дякую за те, що на відміну від влади Україна і українці демонструють дуже відповідальну поведінку, без жодної ознаки паніки, коли більшість іноземців покинули Україну", – зазначив Порошенко.

"Я дякую, що за вісім років війни у нас вже виробилося щеплення, щоб Путіну не вдалося підірвати нашу країну зсередини – щоб коли паніка нахлине і нібито для того, щоб навести лад та спокій, нам треба буде, як зробив Янукович, запросити Путіна. Вони цього не дочекаються", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 19 лютого президент Володимир Зеленський терміново ініціював проведення консультацій держав - гарантів Будапештського меморандуму, на яких Україна має отримати гарантії свого захисту у випадку нової збройної агресії РФ.

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