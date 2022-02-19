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Головна війна з Росією Якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна, - Зеленський

Якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна, - Зеленський

19 лютого, 2022 субота
18:07
війна з Росією

Президент Володимир Зеленський терміново ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму, на яких Україна має отримати гарантії свого захисту у випадку нової збройної агресії

Якщо ж такі консультації не відбудуться, або жодних дієвих гарантій українська сторона на них не отримає, узяті Україною зобов'язання, що були закріплені Меморандумом, можна буде вважати не дійсними. Про це український президент сказав на Мюнхенській безпековій конференції, передає Еспресо.TV із посиланням на німецького суспільного мовника DW.

При цьому Зеленський нагадав, що з 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму й щоразу безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте, а я, як президент, вперше. Але і Україна, і я робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ (Дмитру Кулебі - ред.)", - розповів він.
 

За словами Володимира Зеленського, в тому випадку, якщо консультації вчергове не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки нашої країни, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів".

Довідка

5 грудня 1994 року Україна в особі тодішнього президента Леоніда Кучми підписала відмову від третього за розмірами у світі ядерного арсеналу. У відповідь Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Росія обіцяли гарантувати її безпеку.


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Володимир Зеленський
ядерна зброя
Будапештський меморандум
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