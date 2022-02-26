"Народ України вже заслужив і має право": Зеленський обговорив членство в ЄС із Макроном, фон дер Ляєн і Мішелєм

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, оприлюдненому на офіційних сторінках.



"Кажу зараз максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", - сказав Зеленський.



Президент України додав, що обговорив це із президентом Франції Емманюелєм Макроном, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлєм Мішелєм.



"Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі. Обговорив це сьогодні з Шарлєм Мішелєм, Урсулою фон дер Ляєн, Емманюелєм Макроном", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав Євросоюз невідкладно пообіцяти членство Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна заслуговує статус держави-кандидата на членство в ЄС.