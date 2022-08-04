Народна артистка України Марія Бурмака представляє пісню "Повернись живим", яку написала під час війни

Марія Бурмака: "Війна торкнулась кожного в Україні. Батьки і сини, кохані і близькі. "Повернись живим" - це молитва і заклинання всіх, хто любить. Вночі і вдень, щохвилини і щосекунди. На війні немає атеїстів, і коли навіть вже надії немає, любов – єдине, що береже, це і є той самий Ангел Охоронець".

"Я ніколи не вміла писати пісні в моменті, коли відбуваються історичні події, а я є їх учасником, - розповідає Марія. - Щоб написати пісню - треба розкрити серце, а серце має бути як кремінь. Я не могла дати собі право на емоції ані коли під сиренами виходила в онлайн для дітей, ані коли співала гімн з вікна своєї квартири, ані тоді, коли недалеко від мого дому на Куренівці впала ракета, ані тоді, коли близькі мені люди йшли на фронт. Я стиснула серце в кулак, коли побачила звірства в Бучі та Ірпені, хоч душа розривалась на шматки. І от коли вже опинилась в Варшаві, у безпеці, мене "накрило". Я не могла спати, одного разу на вулиці плакала вголос, аж поки до мене не підійшла польська поліцейська. Вона просто обняла мене і ми тихо сиділи. Я заспокоїлась, а потім написала пісню "Повернись живим". Це треба було виплакати".

У відео до пісні артистка хотіла показати наших захисників, адже саме ним завдячують українці, які щоранку мають змогу прокидатися і бути живими. Серед них українські музиканти Юркеш, Тарас Компаніченко, Сергій Василюк, Віталій Кириченко, Сергій Фоменко (Фома), поет Артем Полежака, письменник Артем Чех, переможець Х-Фактора Михайло Панчишин, режисер Іоанн Зенков, історик Вахтанг Кіпіані, а також прототип одного з героїв роману "Аеропорт" Сергія Лойка про Донецький аеропорт Максим Музика.

Знімки українських воїнів надав Ігор Захаренко, "Феєрія Мандрів". Фото Марії Бурмаки – Андрій Корень.

Слова та музика – Марія Бурмака

Аранжування – Вадим Лисиця

Зведення - FOXXSTUDIOS

Запис вокалу – Ян Валевський

Видавець - FoxLab

Фото – Ігор Захаренко, "Феєрія Мандрів"

Текст:

Де моя душа–

Там ідуть бої,

Ми не віддамо

Рідної землі.

Де моя земля–

Серце моє там,

Я війні тебе,

Милий, не віддам.

Повернись живим,

Я тебе молю.

Знає тільки Бог,

Як тебе люблю!

Там, де ти тепер,

Лиш війна і дим.

Але я молю:

Повернись живим.

Плачуть голоси

Рідних і близьких.

По світах війна

Розкидала їх.

Розіп‘яли нас,

Але ми стоїм.

Тільки я прошу:

Повернись живим

Повернись живим,

Я тебе молю,

Знає тільки Бог,

Як тебе люблю!

Там, де ти тепер,

Лиш війна і дим.

Але я молю:

Повернись живим

Україна вся

Як один кулак,

І важливий лиш

Перемоги знак.

Хай тебе в бою

На передовій

Ангел захистить,

Огорне крильми.

Повернись живим,

Я тебе молю.

Знає тільки Бог,

Як тебе люблю.

Там, де ти тепер,

Лиш війна і дим.

Але я молю:

Повернись живим!