NASA перетворило на питну воду 98% сечі та поту астронавтів на МКС

Про це інформує Space.

Зазначають, що кожному члену екіпажу на МКС потрібно близько галону (близько 4,5 літрів) води щодня для питання, гігієни та приготування їжі. На думку дослідників, в ідеалі необхіно відновлювати як раз 98% води, яка було в екіпажу на початку місії. Раніше цей рівень досягав 94%.

"Це дуже важливий крок уперед в еволюції систем життєзабезпечення. Припустімо, ви запускаєте 100 фунтів води. Ви втрачаєте 2 фунти з них, а інші 98 просто продовжують обертатися. Продовжують працювати - це досить приголомшливе досягнення", - сказав член команди Космічного центру Джонсона Крістофер Браун, який керує системами життєзабезпечення на МКС.

Так 98% відновлення змогли досягнути завдяки системі контролю навколишнього середовища та життєзабезпечення (ECLSS). Вона відновила воду із сечі та поту за допомогою вакуумної дистиляції.

ECLSS складається з комбінації обладнання. Мовиться про систему відновлення, що збирає стічні води, та передові осушувачі, що вловлюють з повітря МКС вологу, яка утворюються внаслідок дихання та поту екіпажу. Система обробляє зібрану рідину та перетворює її на питну воду.

Очистка води відбувається за допомогою серії спеціалізованих фільтрів і каталітичного реактора, який розщеплює будь-які сліди забруднень, що можуть лишатися у воді. Після спецальні датчики перевіряють чистоту води, і якщо вона не відповідає стандартам, її повертають на повторну обробку. Також для запобігання росту мікробів до води додають йод.

Команда також зазначає, що вода, яка вироблена на борту МКС, за якістю є значно кращою, ніж та, яку вироблять громадські системи водопастачання на Землі.