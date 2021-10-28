Насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому, - Разумков про колег по новому політичному проєкту
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про плани щодо створення власного політичного проєкту
Про це повідомляє Україна 24.
Разумков відповів на запитання, з ким він вестиме переговори про створення політсили.
"Сьогодні, я думаю, є достатньо колег, які, як і я, переживають за державу, і в парламенті, і поза ним. Ми точно готові рухатися вперед. Я думаю, якщо говорити про парламент, це насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому. То справді був серйозний вибір. Це ж не секрет, і про це говорили, що запрошували на Банкову та переконували, як треба голосувати. Але майже три десятки народних депутатів лише зі "Слуги народу" за це не проголосували й принципову позицію зайняли”, - сказав Разумков.
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Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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