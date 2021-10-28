Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому, - Разумков про колег по новому політичному проєкту

Насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому, - Разумков про колег по новому політичному проєкту

28 жовтня, 2021 четвер
22:21
Суспільство Дмитро Разумков

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про плани щодо створення власного політичного проєкту

Про це повідомляє Україна 24.

Разумков відповів на запитання, з ким він вестиме переговори про створення політсили.

"Сьогодні, я думаю, є достатньо колег, які, як і я, переживають за державу, і в парламенті, і поза ним. Ми точно готові рухатися вперед. Я думаю, якщо говорити про парламент, це насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому. То справді був серйозний вибір. Це ж не секрет, і про це говорили, що запрошували на Банкову та переконували, як треба голосувати. Але майже три десятки народних депутатів лише зі "Слуги народу" за це не проголосували й принципову позицію зайняли”, - сказав Разумков. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

вибори
партії
Рада
Читайте також:
Наталка Діденко
27 жовтня, 2021 середа
Українцям слід очікувати дощі і потепління, - синоптик Наталка Діденко
Олександр Усик
28 жовтня, 2021 четвер
Вже все вирішено: Усик поділився планами щодо завершення кар'єри
Виктор Медведчук
Автор Портников Віталій
28 жовтня, 2021 четвер
Віталій Портников: Путіну потрібен Медведчук
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.49
  • EUR
    Купівля 30.37
    Продаж 30.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
28 жовтня
23:14
Рональд Куман
Це трапилось у літаку, - стало відомо, як розлючений президент "Барселони" погнав з команди тренера
22:50
Переговірник Фірташа, який втік з місць позбавлення волі, приходив на Банкову, - розслідування
22:38
Тарас Степаненко
"Шахтар" підписав новий контракт з ключовим футболістом
21:57
Олександр Усик
Промоутер Усика повідомив, що домовився про повторний бій з Джошуа
21:43
Цукерберг
Facebook тепер називатиметься Meta
21:34
"Металіст"
"Металіст" переміг "Колос" і вийшов у чвертьфінал Кубка України
21:29
На Одещині шукають моряка, який впав у море
21:08
Окупанти зобов'язали нещеплених кримчан віком понад 60 років лишатися вдома
20:44
Розробнику фейкової “Дії” запропонували стажування у Мінцифрі, - Єнін
20:21
У Харкові сталася нова смертельна ДТП: Infiniti збив жінку біля пішохідного переходу
20:01
Михайло Радуцький
МОЗ затвердив перелік протипоказань для COVID-вакцинації, - Радуцький
19:58
Ліонель Мессі
ПСЖ втратив Мессі перед матчем Ліги чемпіонів
19:42
У лікарні на Одещині зламалася киснева станція
19:30
Рух - Зоря
"Зоря" в овертаймі вибила "Рух" з Кубка України
19:22
Сергій Наєв
Українські безпілотники Bayraktar вже понад пів року виходять на бойове чергування, - Наєв
19:18
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Роналду повідомив, що знову стане батьком, він чекає на близнюків
19:01
Євгенія Кравчук
Рада може розглянути відставки міністрів наступного тижня
18:36
карантин
Тернопіль запровадить додаткові COVID-обмеження з 1 листопада
18:32
Вітіньйо
Підстригав нігті та заніс інфекцію: футболіст "Динамо" розповів жахливу історію, як потрапив у реанімацію
18:16
Сергій Мякушко
Клуб УПЛ "Минай" оголосив про трансфер ексгравця "Динамо"
18:14
польща кордон
Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України
18:01
Наталка Діденко
В Україні буде тепло й туманно, - синоптик Наталка Діденко
17:45
Руслан Стефанчук
Стефанчук обіцяє перегляд регламенту Ради
17:41
ООС
Двоє українських військових отримали поранення у зоні ООС
17:17
школа карантин
Школи Сумщини перейдуть на "дистанційку"
17:07
Олександр Усик (праворуч) проти Ентоні Джошуа
Промоутер Усика припустив, що Джошуа вирішив знайти нових тренерів після поразки від українця
17:05
ціни продукти
Уряд підтримав законопроєкт про боротьбу з фальсифікацією харчових продуктів
16:51
карантин
Київ переходить у "червону" зону карантину: рішення комісії ТЕБ і НС
16:46
ЗСУ
В Україні пропонують змінити умови служби іноземців у ЗСУ
16:45
"Львів" в серії пенальті переміг "Альянс" в Кубку України
16:42
АЗС
Уряд посилив вимоги до якості дизельного пального
16:29
вибори
"Червона" зона карантину не вплине на проведення місцевих виборів, – ЦВК
16:28
Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко (ліворуч)
Це був не наш день, - Зінченко прокоментував виліт від команди Ярмоленка в Кубку Англії
16:21
Петро Порошенко
Влада продовжує незаконне стеження за Петром Порошенком
16:08
Верховна рада
Рада може зібратись на позачергове засідання 2 листопада
15:58
трактор
Більше площі всієї Угорщини: у Податковій розповіли, скільки українських сільгоспземель обробляється неофіційно
15:47
В Україні створять "Школу супергероїв"
15:32
Міністерство фінансів
Кабмін підтримав впровадження електронних перевірок платників податків
15:31
Серхі Бархуан
"Барселона" оголосила ім'я тренера, який виведе її на матч ЛЧ з "Динамо"
15:14
Вперше у світі: в Японії запустили у відкритий продаж літаючий мотоцикл
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV