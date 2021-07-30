Населення платитиме на 50-60% за комунальні послуги більше в період опалювального сезону, - Пендзин
Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що громадяни, які користуються центральним опаленням, платитимуть на 50-60% більше за комунальні послуги взимку
Про це він повідомив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"На початку літа цього року на місцеву владу повністю було перекладено право на формування тарифів за тепло для населення. Ці тарифи ніхто не змінював ще з 2018 року. Ціна на газ же з 2018 року зросла. І зараз ми маємо ситуацію, коли органи місцевої влади підвищили тарифи на 50-60% і це ще не кінець, оскільки вони не дійшли до рівня самоокупності комунальних підприємств",- розповів Пендзин.Пендзин зауважив, що головною проблемою в ситуації з фарифами є те, що влада вирішує проблеми ситуативно, а не глобально. За його словами перед опалювальним сезоном країна зіткнеться з дійсно критичною ситуацією.
"Ціна на газ для населення минулого року складала 8,5 грн з кубометр. І від цієї ціни формувались наші платіжки. Зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію. Навряд-чи буде підніматись ціна на газ, а от ціна за транспортування газу може суттєво піднятись. На мою думку, ми будемо платити близько 10 грн за кубометр газу. Тобто, платіжка за комунальні послуги виросте на 15%. Це при умові, якщо ви маєте власний котел", - додав Пендзин.
Пендзин впевнений, що люди, які користуються центральним опаленням отримають платіжки збільшені на 50-60% порівняно з минулим роком.
"Якщо ви користуєтесь центральним опаленням, то ваші платіжки збільшаться на 50-60%. Оскільки, як я вже говорив, місцева влада збільшила ціну на тарифи майже в половину. Оскільки комунальні підприємства купують газ за однією ціною, а продають для населення за іншою. І логічно, що жодне з них не буде працювати собі в збиток", - пояснив Пендзин.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виніс питання про підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
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