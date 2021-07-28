"З 1 серпня сюрпризів не буде": Зеленський виніс на засідання РНБО питання про підвищення тарифів на електроенергію
Президент України Володимир Зеленський виніс питання про підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде. Я вважаю, що в нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО буде розглядати це питання і розглядати можливе зниженя ціни на електроенергію для цих категорій населення", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що необхідно "зробити все, щоб ціна на електроенергію для населення не піднімалася". Також президент назвав "фейковою інформацією", що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі.
- Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк анонсував підвищення тарифів на електроенергію.
- Кабінет 29 червня продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) із забезпечення електроенергією населення та зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.
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