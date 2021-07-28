"З 1 серпня сюрпризів не буде": Зеленський виніс на засідання РНБО питання про підвищення тарифів на електроенергію

Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде. Я вважаю, що в нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО буде розглядати це питання і розглядати можливе зниженя ціни на електроенергію для цих категорій населення", - сказав Зеленський.



Він також зазначив, що необхідно "зробити все, щоб ціна на електроенергію для населення не піднімалася". Також президент назвав "фейковою інформацією", що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк анонсував підвищення тарифів на електроенергію.

Кабінет 29 червня продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) із забезпечення електроенергією населення та зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.