"Наш моральний дух сильний": У Маріуполі командири "Азова" і морських піхотинців об'єдналися. Відео
У Маріуполі полк "Азов" та 36-та бригада морської піхоти з’єдналися і готові виконувати бойові завдання, відповідне відео записали командири обох військових формувань
Відео з їх зверненням з’явилося на сторінці полку "Азов" (Маріуполь).
"Вчора ми об’єдналися з воїнами морської піхоти. Справжніми воїнами та героями, які залишилися вірні присязі, вірні українському народу і дальше продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які вибрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів і бійців , які добровільно здалися , вони вибрали шлях позору. Тому в ніякому разі цих людей героїзувати не треба", - сказав командир полку "Азов" підполковник Дениса Прокопенка
Командир 36-тої бригади морської піхоти майор Сергій Волина сказав, що їм вдалося зробити успішне перегрупування.
"Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут. Ми будемо робити все, що він нас необхідно для успішного завершення нашого бойового завдання", - відзначив Сергій Волина.
- Нагадаємо, вчора, 12 квітня, у Маріуполі підрозділ Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
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