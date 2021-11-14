Нашестя скорпіонів в Єгипті: є померлі та сотні поранених

Ще близько 450 людей дістали поранення від укусів, повідомило міністерствао охорони здоров'я країни, інформує Еспресо.TV.



У п'ятницю, 12 листопада 2021 року, град і гроза в районі річки Ніл були особливо сильними.



"Сильний дощ регулярно вимиває скорпіонів на вулиці, до них часом додаються ще й змії", - пояснює Українська служба Бі-бі-сі.



Медичним центрам у селах поблизу гір і пустель надали додаткові дози протиотрути, а лікарі, які робили вакцинацію від ковіду, тепер змушені лікувати укуси скорпіонів.



Мешканців закликають залишатися вдома та уникати місць із багатьма деревами.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb