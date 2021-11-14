Нашестя скорпіонів в Єгипті: є померлі та сотні поранених
У місті Асуан на півдні Єгипту загинули троє людей після того, як через сильні шторми вулиці та будинки заполонили скорпіони
Ще близько 450 людей дістали поранення від укусів, повідомило міністерствао охорони здоров'я країни, інформує Еспресо.TV.
У п'ятницю, 12 листопада 2021 року, град і гроза в районі річки Ніл були особливо сильними.
"Сильний дощ регулярно вимиває скорпіонів на вулиці, до них часом додаються ще й змії", - пояснює Українська служба Бі-бі-сі.
Медичним центрам у селах поблизу гір і пустель надали додаткові дози протиотрути, а лікарі, які робили вакцинацію від ковіду, тепер змушені лікувати укуси скорпіонів.
Мешканців закликають залишатися вдома та уникати місць із багатьма деревами.
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