"Наші історичні території": Путін написав статтю про "єдність росіян та українців"

Відповідну статтю російського президента опублікували на сайті Кремля російською та українською (з помилками).



Володимир Путін у розлогій статті описав своє, чи то пак "ідеологічне" бачення України.



В його подачі історії відсутнє Галицько-Волинське князівство, але акцент, як і у радянській пропаганді робиться на Богдана Хмельницького і його "об'єднання з Московією.



Путін вважає, що російська імперія ХІХ ст. сприяла формуванню "малоросійської культурної ідентичності". Миколу Гоголя він ділити між народами не бажає, але водночас пише про "історичні кордони 1922 року", які необхідно було б повернути, не згадуючи Стародубщину, Північну Слобожанщину та території Донбасу та Приазов'я разом з Таганрогом, які нині у складі РФ.



Кремлівський очільник каже, що Україна "вдарила по духовній єдності".



Торкнувся російський президент і економіки.



За його словами, "в Києві використовують свою "політичну арифметику", але у 1991 – 2013 роках лише за рахунок низьких цін на газ Україна заощадила для свого бюджету понад $82 млрд , а сьогодні буквально "чіпляється" за $1,5 млрд російських платежів за транзит нашого газу до Європи".



"Навіть широка автономія Української Православної Церкви при збереженні духовної єдності з Московським Патріархатом їх категорично не влаштовує. Цей зримий, багатовіковий символ нашої спорідненості їм треба за будь-яку ціну розрушити (орфографія оригіналу, - ред.)", - заявив у статті Володимир Путін.



Водночас він розповідає про "проєкт анти-Росія".



"Усі хитрощі, пов’язані з проєктом "анти-Росія", нам зрозумілі. І ми ніколи не допустимо, щоб наші історичні території і близьких для нас людей, які мешкають там, використовували проти Росії. А тим, хто вдасться до такої спроби, хочу сказати, що в такий спосіб вони зруйнують свою країну", - йдеться в статті.