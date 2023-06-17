Наші ветерани: нова надія чи прихована загроза?
Серед учасників жодної з війн ніколи не було сто відсотків праведників
"Садити за хуліганку тих хто пройшов Бахмут треба бодай після двох попереджень". Це не заклик російського громадянина, не ниття вічно втомленого від війни співгромадянина-"ждуна", не рекомендація досвідченого правоохоронця чи авторитетного правника. Таку пораду на майбутнє, вже після перемоги, дає на своїй Facebook-сторінці відомий громадський активіст та волонтер Мирослав Гай. Цим попереджає: після перемоги ветерани війни – від себе додам – навряд залежно від статі — вже катастрофічна проблема. Вирішення якої потребує залучення усіх світових практик роботи з "ветеранським синдромом". І тут же обмовляється: сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої світової здасться нам пубертатним періодом. Бо ми просто не усвідомлюємо масштабу.
Загалом питання на часі й навіть проблема окреслена. Минулого року я вже міркував на цю тему й підсумував: ставлення до ветеранів треба кардинально міняти. Не відвертатися від людей та проблем, а поважати за заслуги, підтримувати, розв'язувати кожну проблему індивідуально. Тепер же досить відома – в українському медійному полі так точно! – людина пропонує ізолювати від суспільства особливо буйних хоча б на деякий час та на законних підставах. Той, хто пройшов пекло й лишився живий, не може мати прощення всіх гріхів, які він скоїть у мирному житті.
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Серед учасників жодної з війн ніколи не було сто відсотків праведників. Постравматичний синдром мали ветерани обох світових воєн, незалежно від національності, громадянства та місця проживання. Також – учасники локальних воєн у Кореї, В`єтнамі, Афганістані, Чечні. Зараз навмисне уникаю політичної оцінки кожної з них. Бо політичні лідери, які їх провокують та розв`язують, від XX століття не беруть участі у бойових діях особисто, не ведуть свої передові полки попереду, верхи на баскому коні, з шаблею наголо. Зате вони завжди користаються з перемоги військових. Армія без короля може, королю без армії – зась, і короля це бісить.
Маємо беззаперечний факт, що не українці почали цю війну та вони героїчно боронять свою країну від убивць, у котрих війна в генах. Але це не позбавляє наших ветеранів від потреб медичного та психологічного відновлення після перемоги. Інша річ, що ніхто в нинішній владі подібним не переймається від слова зовсім.
На жаль, далеко не всім вдасться відновитися. Лише байдужі не стикалися бодай раз з учасником АТО, чия поведінка, кажучи обережно, була далека від адекватності. З`являлися новини як про скоєні атошниками злочини (Роман Скрипник, котрий 2020 року вславився як "полтавський терорист", воював на Донбасі), так і про самогубства ветеранів. Що жодним чином не давало людям із критичним мисленням підстав до узагальнень у форматі "всі вони такі". Проте допис Мирослава Гая все ж суголосний аналогічним, котрі несміливо, та все ж з`являються: зараз давно не АТО, війна зовсім інша, проблемних ветеранів очікується значно більше.
Позитивних прогнозів поки не чув і не читав. Усюди негатив, який межує з розпачем. Державних програм реабілітації й соціалізації нема й навряд будуть. Якщо будуть – там розкрадуть гроші. Волонтери не вивезуть. Міжнародні гранти не гумові. До всього, вже фіксуються або гіпотетичні, або навіть реальні конфлікти військових із цивільними: поки ми в окопах — ви по ресторанах, поки по нас прилітає – у вас у клубах танці й так далі. Ймовірно, в подібних дописах чималий процент свідомих маніпуляцій. Та це не означає, що проблема надумана й висмоктана з пальця.
Але попередження Мирослава Гая категорично суперечить іншому, давно поширеному передусім у соцмережах твердженню про ветеранів як добру силу, здатну махом розв'язувати всі проблеми всередині повоєнної країни.
Йдеться про оте саме: "Хлопці прийдуть із фронту й наведуть порядок". Тепер виглядає, що нова надія ризикує перетворитися на приховану загрозу. Причому не для влади, яку давно пора лінчувати за старі гріхи й корупцію під час війни – для кожного, чиїм сусідою є ветеран, хто бачить ветерана на вулиці, в транспорті, в громадських місцях.
Мимоволі звучить: люди, будьте обережні, вважайте і зважайте, стежте за язиками й фільтруйте вчинки. Бо щось не те й не так – і станете жертвою неконтрольованої агресії. Доведеться змиритися, що ветерани завжди праві. Інакше – самі розумієте.
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Наше суспільство в масі своїй незріле навіть не останніх десять років, а від дня проголошення Незалежності. Вже руйнуються ілюзії, що страшна війна всіх відразу поміняє в кращий для України бік та чомусь навчить. Електоральна більшість після перемоги наступатиме на ті самі політичні граблі. Просто до загальної розгубленості й дезорієнтації, до якої докладаються Єдиний марафон та блогери-маніпулятори на кшталт Олексія Арестовича додається нерозуміння, чого чекати від ветеранів і як із ними себе поводити. Свідомо формується подібне чи поволі постає саме по собі, відповісти не готовий.
Зате відповідь є в тих-таки позитивних блогерів. Прізвища не важливі, важливі тенденції: вони прогнозують не одну, а низку суто ветеранських політичних партій або кілька Героїв України в партійних списках передусім провладних та лояльних до чинної влади сил. Включно з соратниками влади, залишками ОПЗЖ. Не треба бути патентованим аналітиком, аби ствердити: ветеранів будуть використовувати, й не всі зможуть опиратися.
Згадану Мирославом Гаєм напругу створять не ті, кого використають – їм як раз пощастить, для них будуть працювати всі можливі соціальні програми. Не пощастить тим, хто не захоче лізти в невластиві для себе справи. Бо саме їх почнуть поволі маргіналізувати. Наслідки такого – в попередженні волонтера.
Спеціально для Еспресо.
Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.
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