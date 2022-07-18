Про це інформує Європейська Правда.

"Ми не можемо не помічати впливу загарбницької війни Росії проти України на Молдову. Після скасування мит на решту сільськогосподарської продукції, яка ще не була повністю лібералізована, Молдова тепер може експортувати щонайменше вдвічі більше цієї продукції до ЄС без мита. Цими винятковими заходами Європейський Союз поглиблює свої торгові відносини з Молдовою та демонструє свою підтримку стабілізації економіки Молдови", - заявив Юзеф Сікела, міністр промисловості та торгівлі Чехії.

Зазначається, що Молдова матиме можливість без мит та квот протягом року вивозити до Євросоюзу томати, часник, виноград, яблука, вишні, сливи та виноградний сік.