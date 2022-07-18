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Головна Світ Наслідки агресії РФ проти України: ЄС тимчасово скасував мита на імпорт 7 видів овочів і фруктів із Молдови

Наслідки агресії РФ проти України: ЄС тимчасово скасував мита на імпорт 7 видів овочів і фруктів із Молдови

18 липня, 2022 понедiлок
15:51
Світ Молдова

Рада Євросоюзу на рік скасувала мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів з території Молдови

Про це інформує Європейська Правда.

"Ми не можемо не помічати впливу загарбницької війни Росії проти України на Молдову. Після скасування мит на решту сільськогосподарської продукції, яка ще не була повністю лібералізована, Молдова тепер може експортувати щонайменше вдвічі більше цієї продукції до ЄС без мита. Цими винятковими заходами Європейський Союз поглиблює свої торгові відносини з Молдовою та демонструє свою підтримку стабілізації економіки Молдови", - заявив Юзеф Сікела, міністр промисловості та торгівлі Чехії.

Зазначається, що Молдова матиме можливість без мит та квот протягом року вивозити до Євросоюзу томати, часник, виноград, яблука, вишні, сливи та виноградний сік.

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