"Насмішка над глобальними інституціями": в Офісі президента відреагували на ядерні погрози РФ з трибуни ООН
Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ чітко попередити Росію, якими будуть наслідки застосування ядерної зброї
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами погрози РФ ядерною зброєю з трибуни Організації Об'єднаних націй є насмішкою над глобальними інституціями.
"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН — більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ — це проблема не України, а всього світу. Члени ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - закликав Подоляк.
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