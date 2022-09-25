Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами погрози РФ ядерною зброєю з трибуни Організації Об'єднаних націй є насмішкою над глобальними інституціями.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН — більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити. Ядерні погрози РФ — це проблема не України, а всього світу. Члени ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - закликав Подоляк.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

25 вересня Міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ.

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