"Насправді багато західного озброєння вже в Україні", - Курт Волкер

Про це заявив ексспецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Насправді багато західного озброєння вже в Україні. Джавеліни, Стінгери, гаубиці й так далі. Але зараз ми говоримо про нові системи - HIMARS і NASAMS. Вони ще не прибули, але вони в дорозі", - сказав Волкер.

"Системи озброєння та амуніція зі США прибувають, але поки не все прибуло. Воно вже впливає, як успішні атаки на склади боєприпасів, які ми бачили в останні дні. Це продовжиться. Це ставить росіян у більш вразливу позицію", - сказав він.

За словами Волкера, Збройні Сили України зможуть звільнити більше населених пунктів, коли нові системи озброєння прибудуть на фронт.

Він також пояснив, що ленд-ліз — це спеціальний спосіб, що дозволяє адміністрації США "використовувати свої власні запаси й передавати їх Україні, при цьому передавати швидко. Це процес, які триває вже певний час. Ми передаємо системи Україні та закуповуємо нові на їх місце. США та їхні партнери шукають шляхи прискорити цей процес".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив 4 липня, що Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах.

4 липня президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що повномасштабна війна країни-агресорки Російської Федерації проти України об'єднала всю Європу.