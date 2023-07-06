Про це вона написала у четвер, 6 липня, у twitter.

"Я рішуче засуджую невибіркову атаку Росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові", - йдеться у повідомленні.

Також вона заявила, що сподівається про те, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".