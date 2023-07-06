"Настане день відповідальності за підлі дії": генсекретарка Ради Європи засудила ракетний удар Росії по Львову
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетну атаку Росії по житловій багатоповерхівці у Львові
Про це вона написала у четвер, 6 липня, у twitter.
"Я рішуче засуджую невибіркову атаку Росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові", - йдеться у повідомленні.
Також вона заявила, що сподівається про те, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".
- У ніч на 6 липня на Львівщині пролунало декілька вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі, четверо людей загинуло. Більше про нічну атаку читайте тут.
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