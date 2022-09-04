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Настоятель собору УПЦ (МП) у Горішніх Плавнях переконував мати вбитого росіянами воїна, що йде не війна, а "спецоперація", - ЗМІ

4 вересня, 2022 неділя
13:27
Суспільство Свято-Миколаївський собор УПЦ (МП). Горішні Плавні

Головний священик Свято-Миколаївського собору церкви Московського патріархату у місті Горішні Плавні Полтавської області, 65-річний Григорій Голик у спілкуванні з вірянами повторює тези російської військової пропаганди

Про це сьогодні, 4 вересня 2022 року, повідомила "Релігійно-інформаційна служба України".

Голик переконаний, що в Україні понад півроку триває не війна, а "спецоперація". Таку заяву священик зробив матері загиблого героя Максима Щерби.

Жінка звернулася до протоєрея Григорія зі Свято-Миколаївського собору УПЦ (МП) з проханням молитви про сина.

"Підвели мене до цього батюшки. Це отець Григорій. Він запитав: "Що у вас трапилося?". А я йому кажу, що у мене сина вбили на війні. Що мене різонуло… він каже: "Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?" Яка ж це спецоперація, коли моєму сину грудну клітку з танка пробили?", - розповіла матір захисника телекомпанії ГОК з Горішніх Плавнів.

Коли священик Московського Патріархату відмовив жінці у молитві, вона поїхала у церкву в село Келеберда, де знаходиться Спасо-Преображенський храм ПЦУ. Отець Микола вислухав розбиту горем жінку і дав їй поради.

Як зазначає видання "Полтавщина", на випадок звернули увагу співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці проведуть бесіду зі священиком.

Довідка

Мешканець Горішніх Плавнів Максим Щерба працював водієм вантажного автомобіля. Потім він звільнився й останні кілька років їздив на заробітки до Європи.

"Крім того, Максим Щерба був майстром спорту із пауерліфтингу. Для матері він був єдиною радістю й опорою в житті", - йдеться у матеріалі "Полтавщини".

Перед початком широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Максим запропонував коханій одружитися. Однак, цим планам завадила війна.

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24 лютого Максим Щерба пішов боронити Україну. Спочатку чоловік у складі територіальної оборони будував блокпости. Пізніше його розподілили у військову частину, з початку червня 41-річний чоловік знаходився на передовій.

1 серпня із Максимом обірвався зв’язок. Через три дні побратими військового написали матерів, що Максим загинув під час обстрілу позицій. Максим був за кулеметом, на них вийшла ворожа ДРГ, він першим їх помітив і відкрив вогонь. До бою приєдналася вся рота, ДРГ відійшла і почалися по них "прильоти". Потім на позиції вийшов ворожий танк і прямої наводкою почав розстрілювати укріплення. Максим отримав поранення у грудну клітину від якого загинув. Пришли хлопці із сусідніх позиції, забрали поранених і контужених, а Макса витягти не змогли. Тіло залишилися на розбитій позиції.

Офіційно Максим вважається безвісти зниклим у селі Травневому під Бахмутом. Його матері тепер потрібно доводити, що її сина вбили. Нині на місці, де загинув Максим, перебувають російські війська.

  • Нагадаємо, депутати від партії "Європейська Солідарність" винесли на сесію Полтавської міської ради проєкт рішення про звернення до президента України Володимира Зеленського щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України.
  • Полтавський мер Олександр Мамай прибрав це питання із розгляду.

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Горішні Плавні
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російські фейки
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