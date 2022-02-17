Наступ по трьох напрямках: Міноборони Великої Британії оприлюднило карту можливого сухопутного вторгнення РФ до України
Велика Британія заявляє, що Росія може вторгнутись до України по кількох напрямках. Британське Міноборони оприлюднило карту можливого плану росіян
Відповідну мапу 17 лютого оприлюднило британське Міністерство оборони.
"Мапа демонструє можливі напрямки вторгнення Путіна. Він усе ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - застерігають у Міноборони Британії. Зазначається, що ймовірні напрямки нападу мають ілюстративний характер.
Відповідно до карти, росіяни можуть здійснити наступ із трьох основних напрямків - півночі, сходу і півдня. А наступ складатиметься з двох етапів.
Згідно з інформацією Міноборони Британії, на першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях Росії, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області - на Харків. З Ростовської області може відбутися напад на підконтрольну Україні Луганщину та Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.
Британія вважає, що на другому етапі окупаційні російські війська у Дніпрі рухатимуться на захід у бік Вінниці, а російський контингент із Криму - вздовж Чорноморського узбережжя аж до Одеси.
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