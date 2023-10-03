Наступне засідання Ради асоціації України та ЄС пройде в грудні, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Обговорили інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Вступ до Європейського Союзу — наша пріоритетна мета і ми спільно, злагоджено та наполегливо працюємо, аби якнайшвидше втілити її в життя", - написав Шмигаль у Telegram.

Український прем'єр також подякував очільнику європейської дипломатії за організацію першої в історії зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві.

"Це вкотре демонструє непохитну єдність і солідарність Євросоюзу з Україною", - додав Шмигаль.

Фото: telegram Дениса Шмигаля