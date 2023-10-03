Наступне засідання Ради асоціації України та ЄС пройде в грудні, - Шмигаль
Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні 2023 року
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
"Обговорили інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Вступ до Європейського Союзу — наша пріоритетна мета і ми спільно, злагоджено та наполегливо працюємо, аби якнайшвидше втілити її в життя", - написав Шмигаль у Telegram.
Український прем'єр також подякував очільнику європейської дипломатії за організацію першої в історії зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві.
"Це вкотре демонструє непохитну єдність і солідарність Євросоюзу з Україною", - додав Шмигаль.
Фото: telegram Дениса Шмигаля
- 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів ЄС із закордонних справ, яка вперше в історії відбулася поза межами ЄС. Під час зустрічі Боррель заявив, що найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ЄС може запропонувати Україні, - це членство.
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