Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС, - Боррель
2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС. Під час неї головний дипломат Євросоюзу заявив, що найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ЄС може запропонувати в Україні - це членство
Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Я запропонував нову двосторонню, багаторічну програму в межах фонду підтримки миру Європи, ми пропонуємо протягом найближчих кількох років 5 млрд євро. І хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди, протягом цього періоду ми маємо прийняти рішення, щодо перегляду багаторічної фінансової програми", - зазначив він.
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Боррель також додав, що зараз ЄС продовжує надавати підготовку для українських солдатів.
"Зараз мета - навчити 40 тис. українських солдатів протягом наступних кількох місяців, і також сюди входить спеціалізоване навчання пілотів літаків-винищувачів. Також ми працюємо над зміцненням співпраці між європейською та українською промисловостями у сфері оборонного сектору, декілька тижнів тому у Києві відбувся форум оборонної промисловості й ми надалі працюватимемо у напрямку кібербезпеки, захисту від гібридних загроз та напрацювання спільних стратегій у комунікаційній сфері", - наголосив Боррель.
Головний дипломат ЄС також наголосив, що дуже важливо розвивати підтримку за напрямом розмінування, протимінної діяльності - це ключова передумова для економічного відновлення України та відбудови держави.
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"Ми також ведемо дискусії щодо подальшого сприяння комплексних реформ у сфері правоохоронної діяльності. І також найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС. Це найсильніше наше безпекове зобов'язання. Україна зараз має статус країни-кандидата і просувається далі цим шляхом", - зазначив він.
- Після неанонсованого візиту до Одеси Жозеп Боррель прибув до Києва. У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, високий представник Євросоюзу разом із президентом Володимиром Зеленським взяв участь у заходах із вшанування захисників.
- Крім того, Боррель заявив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула €25 млрд, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить €85 млрд.
- У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС.
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