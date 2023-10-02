Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС, - Боррель

Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Я запропонував нову двосторонню, багаторічну програму в межах фонду підтримки миру Європи, ми пропонуємо протягом найближчих кількох років 5 млрд євро. І хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди, протягом цього періоду ми маємо прийняти рішення, щодо перегляду багаторічної фінансової програми", - зазначив він.

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Боррель також додав, що зараз ЄС продовжує надавати підготовку для українських солдатів.

"Зараз мета - навчити 40 тис. українських солдатів протягом наступних кількох місяців, і також сюди входить спеціалізоване навчання пілотів літаків-винищувачів. Також ми працюємо над зміцненням співпраці між європейською та українською промисловостями у сфері оборонного сектору, декілька тижнів тому у Києві відбувся форум оборонної промисловості й ми надалі працюватимемо у напрямку кібербезпеки, захисту від гібридних загроз та напрацювання спільних стратегій у комунікаційній сфері", - наголосив Боррель.

Головний дипломат ЄС також наголосив, що дуже важливо розвивати підтримку за напрямом розмінування, протимінної діяльності - це ключова передумова для економічного відновлення України та відбудови держави.

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"Ми також ведемо дискусії щодо подальшого сприяння комплексних реформ у сфері правоохоронної діяльності. І також найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС. Це найсильніше наше безпекове зобов'язання. Україна зараз має статус країни-кандидата і просувається далі цим шляхом", - зазначив він.