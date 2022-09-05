До нового року маємо амбіцію виконати всі сім умов, які поставили Україні під час надання кандидатства до ЄС, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прямої трансляції пресконференції в етері Еспресо.



"Влада України та суспільство України абсолютно монолітні та налаштовані на досягнення мети - членства до ЄС. Ми робимо дуже швидкими темпами все від нас залежне та можливе. До кінця року ми маємо амбіцію виконати всі сім умов, які нам поставили під час надання кандидатства до ЄС. Ми готові вступати до переговорів для завершення процедури щодо членства. Також виконуємо і ті амбіційні плани з входження у всі види безвізів", - зазначив прем'єр-міністр України.



Денис Шмигаль зауважив, що вже є угоди по економічному, транспортному та цифровому безвізах. І всі ці угоди є частинками європейської інтеграції.



"Нас цікавить абсолютна, повна інтеграція і членство в Європейському Союзі у короткі терміни. Це ціль і мета українського суспільства, це мета української влади. Влада України, як ніколи, монолітна у досягненні цієї цілі", - підкреслив Шмигаль.

5 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем обговорили інтеграцію України в енергетичний ринок Європейського союзу та посилення санкцій проти Росії

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