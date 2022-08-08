Наступні два місяці війни можуть бути вирішальними, - глава нацбезпеки Польщі Солох
Очільник польського бюро національної безпеки Павел Солох вважає, що наступні декілька місяців війни в Україні, ймовірно, стануть вирішальними
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Солоха для Polsat News.
Глава бюро нацбезпеки Польщі заявив, що РФ використовує тактику "килимових бомбардувань", оскільки вона не застосовує високоточну зброю і "досягає відносно незначного прогресу".
За його словами, схожу ситуацію можна спостерігати на Півдні України, де українські підрозділи відбивають в окупантів все більше населених пунктів.
"Усі чекають наступу, тому що його успіх створив би ситуацію, в якій можна було б вести якісь переговори, мирні чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки не відбувається. Усе вказує на те, що наступні два місяці можуть стати вирішальними", - сказав Солох.
Він також заявив, що за його даними, до жовтня ймовірно будуть ухвалені "певні принципові рішення".
Як відомо, очільник бюро національної безпеки Польщі повернувся після візиту з США, де спілкувався з американськими офіційними особами про війну в Україні.
Солох зазначив, що Сполучені Штати - це ключова країна для "позитивного перебігу конфлікту". Проте, за його словами, зараз там тема номер один – це інфляція, енергетичні питання та майбутні вибори до конгресу.
Солох також додав, що "український контрнаступ очікується, але для цього потрібна зброя – негайно, у великій кількості".
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