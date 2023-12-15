Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що наступний рік передбачатиме формування й реалізацію нової української стратегії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Будь-який сценарій, який ми зараз вираховуємо, піддається суттєвим змінам. Тому що життя впливає на ті чи інші реальності. Розуміємо, що наступний рік буде складний. Він передбачатиме формування й реалізацію нової української стратегії, яка скерована на активні оборонні дії, створення фортифікаційних споруд, створення нових резервів у переформатуванні підходів до системи управління військами. Це все відбуватиметься в альянсі з американськими і європейськими партнерами", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, у наступному році можуть бути напрацьовані рішення, які забезпечать більш системний підхід щодо оборони України й накопичення ресурсів для подальших дій, пов'язаних зі знищенням противника.
"Як це буде віддзеркалюватися в політичному тлі? Це завдання для нашої дипломатії й партнерів. Тому що часом ці політичні реалії переважають над тим, що відбувається на лінії фронту, що створює реальну загрозу на полі бою", - наголосив Згурець.
- Президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними.
- У ніч з 14 на 15 грудня президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців, де розповів, що повернувся в Україну і зараз перебуває у Львові.
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