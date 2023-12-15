Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Будь-який сценарій, який ми зараз вираховуємо, піддається суттєвим змінам. Тому що життя впливає на ті чи інші реальності. Розуміємо, що наступний рік буде складний. Він передбачатиме формування й реалізацію нової української стратегії, яка скерована на активні оборонні дії, створення фортифікаційних споруд, створення нових резервів у переформатуванні підходів до системи управління військами. Це все відбуватиметься в альянсі з американськими і європейськими партнерами", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, у наступному році можуть бути напрацьовані рішення, які забезпечать більш системний підхід щодо оборони України й накопичення ресурсів для подальших дій, пов'язаних зі знищенням противника.

"Як це буде віддзеркалюватися в політичному тлі? Це завдання для нашої дипломатії й партнерів. Тому що часом ці політичні реалії переважають над тим, що відбувається на лінії фронту, що створює реальну загрозу на полі бою", - наголосив Згурець.