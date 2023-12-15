Зеленський заявив, що повернувся в Україну і перебуває у Львові. Президент підсумував результат міжнародного турне
У ніч з 14 на 15 грудня президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців, де розповів, що повернувся в Україну і зараз перебуває у Львові
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Я повернувся в Україну – зараз у Львові – з рішенням щодо Євросоюзу й іншими речами, які посилять. ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 млн доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – іще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", - йдеться у відео президента України.
Володимир Зеленський також відзначив візит в Аргентину. За словами президента, ми фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки.
"І, звичайно, США. Сьогодні я був на базі у Вісбадені в Німеччині, там розташоване командування військ США у Європі та Африці. Потужно. Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення", - сказав президент України.
- 12 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. Пентагон облікував список озброєння, що увійшло в пакет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе