Зеленський заявив, що повернувся в Україну і перебуває у Львові. Президент підсумував результат міжнародного турне

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Я повернувся в Україну – зараз у Львові – з рішенням щодо Євросоюзу й іншими речами, які посилять. ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 млн доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – іще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", - йдеться у відео президента України.

Володимир Зеленський також відзначив візит в Аргентину. За словами президента, ми фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки.

"І, звичайно, США. Сьогодні я був на базі у Вісбадені в Німеччині, там розташоване командування військ США у Європі та Африці. Потужно. Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення", - сказав президент України.