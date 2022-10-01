Наступного тижня США повідомлять про новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати наступного тижня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, який допоможе їй відбивати повномасштабне вторгнення Росії
Про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує "Європейська правда".
"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги на понад мільярд доларів для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль зі зміцнення українських Збройних Сил на прийдешні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – сказав він.
- Як повідомлялося, міністерство оборони США 28 вересня оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.
- Сьогодні, 30 вересня, США наклали нові санкції за спробу анексії територій України Росією.
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