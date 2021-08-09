Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт: принесе спекотні +33°C та дощі
В Україні 10 серпня очікуються грозові дощі та спекотна погода
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Ловимо завтрашній атмосферний фронт в Україні! Бо, схоже, з найближчої синоптичної перспективи, лише у вівторок у нас є шанс на дощі", - повідомила вона.
Короткочасні грозові дощі 10 серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно.
Лише північно-західна частина України втримається від опадів.
Температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься.
Протягом дня найсвіжішим залишиться Захід України, +23°C…+27°C, на Півдні та Сході переважатиме спека, +28°C…+33°C.
На решті території очікується завтра +26°C…+30°C.
У Києві 10 серпня місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза. Денна температура повітря досягатиме +28°C…+30°C.
За словами пані Діденко, тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади - навряд.
Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду - сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24°C…+30°C.
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