Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт: принесе спекотні +33°C та дощі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Ловимо завтрашній атмосферний фронт в Україні! Бо, схоже, з найближчої синоптичної перспективи, лише у вівторок у нас є шанс на дощі", - повідомила вона.

Короткочасні грозові дощі 10 серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно.

Лише північно-західна частина України втримається від опадів.

Температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься.





Протягом дня найсвіжішим залишиться Захід України, +23°C…+27°C, на Півдні та Сході переважатиме спека, +28°C…+33°C.

На решті території очікується завтра +26°C…+30°C.

У Києві 10 серпня місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза. Денна температура повітря досягатиме +28°C…+30°C.

За словами пані Діденко, тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади - навряд.

Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду - сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24°C…+30°C.





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