НАТО має план на випадок аварії на Запорізькій АЕС, – помічниця Столтенберга
НАТО має плани на випадок різних подій у зв’язку з повномасштабною війною в Україні, зокрема виникнення аварії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже.
При цьому вона застерегла, що не пов'язує підрив Каховської ГЕС із можливим виникненням аварійної ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
"Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява гендиректора Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоби підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", – сказала посадовиця.
Браже наголосила, що НАТО – це оборонний альянс, головним завданням якого є колективна оборона 31 держави-члена.
"Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили – і військові, і цивільні. Адже НАТО – це не лише військові. Я це все розповідаю, щоби пояснити: звичайно ж, у НАТО є необхідні плани", – додала вона.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Україну, аби оцінити наслідки підриву Каховської ГЕС для Запорізької АЕС.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе