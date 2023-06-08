Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже.

При цьому вона застерегла, що не пов'язує підрив Каховської ГЕС із можливим виникненням аварійної ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

"Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява гендиректора Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоби підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", – сказала посадовиця.

Браже наголосила, що НАТО – це оборонний альянс, головним завданням якого є колективна оборона 31 держави-члена.

"Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили – і військові, і цивільні. Адже НАТО – це не лише військові. Я це все розповідаю, щоби пояснити: звичайно ж, у НАТО є необхідні плани", – додала вона.