НАТО направить до Литви два літаки AWACS, аби стежити за військовою активністю РФ

Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу.

"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до безпекового середовища в регіоні Балтійського моря. Наш AWACS може виявляти літаки та ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Я дякую Литві за розміщення літака. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", - заявив виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Уайт.

Повідомляється, що найближчими днями AWACS почне свої розвідувальні польоти над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів, близько 150 військовослужбовців будуть направлені в Шяуляй для підтримки літака.

Зазначається, що у відповідь на війну Росії в Україні, НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків-розвідників і танкерів. НАТО повідомляє, що після ударів російських безпілотників поблизу території НАТО, США минулого тижня розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 на території Румунії для посилення місії НАТО з контролю за повітрям.