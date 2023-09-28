НАТО направить до Литви два літаки AWACS, аби стежити за військовою активністю РФ
НАТО тимчасово розгорне літаки спостереження AWACS, аби моніторити військову активність РФ поблизу кордонів Альянсу - перший із двох літаків прибуде вже сьогодні, 28 вересня
Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу.
"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до безпекового середовища в регіоні Балтійського моря. Наш AWACS може виявляти літаки та ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Я дякую Литві за розміщення літака. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", - заявив виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Уайт.
Повідомляється, що найближчими днями AWACS почне свої розвідувальні польоти над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів, близько 150 військовослужбовців будуть направлені в Шяуляй для підтримки літака.
Зазначається, що у відповідь на війну Росії в Україні, НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків-розвідників і танкерів. НАТО повідомляє, що після ударів російських безпілотників поблизу території НАТО, США минулого тижня розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 на території Румунії для посилення місії НАТО з контролю за повітрям.
- Аби відпрацювати протистояння російській агресії, наступного року НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни. До Steadfast Defender долучаться понад 40 тисяч військових, понад 50 кораблів, а також відбудеться від 500 до 700 повітряних бойових місій.
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