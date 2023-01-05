Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 6 січня на бізнес-конференції в Норвегії, передає Reuters.

"У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно", - сказав він.

Напередодні Нового року Столтенберг закликав Німеччину та інші країни альянсу продовжити постачання зброї Україні.

У жовтні 2022 року речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але вони все одно триватимуть "до кінця".

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