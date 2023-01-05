НАТО не бачить ознак того, що Путін змінив свої плани й цілі щодо України, – Столтенберг
НАТО не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін змінив свої плани й цілі щодо України, тому не варто недооцінювати країну-агресорку
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 6 січня на бізнес-конференції в Норвегії, передає Reuters.
"У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно", - сказав він.
- Напередодні Нового року Столтенберг закликав Німеччину та інші країни альянсу продовжити постачання зброї Україні.
- У жовтні 2022 року речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але вони все одно триватимуть "до кінця".
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