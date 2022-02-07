"РФ хоче менше НАТО біля кордонів - отримає зворотнє": Столтенберг припустив тривале "коригування позиції" Альянсу в Східній Європі

Про це повідомляє Reuters.



Таке рішення зумовлюють напруженістю у зв'язку з нарощуванням Росією військової присутності поблизу України.



"Ми розглядаємо більш довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності в східній частині Альянсу. Остаточного рішення з цього приводу не прийнято, але зараз в НАТО йде процес. Якщо Росія дійсно хоче менше НАТО поблизу кордонів, вона отримає зворотне", - сказав Столтенберг.



Очікується, що міністри оборони країн НАТО обговорять питання про збільшення військової присутності на своїй наступній зустрічі 16-17 лютого.

Нагадаємо, що держави НАТО створили повітряний міст для постачання Україні озброєння, щоб стримати можливе нове вторгнення Росії.

Крім того, НАТО може збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань.