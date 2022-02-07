НАТО створило "повітряний міст" для постачання Україні військової допомоги, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.



США та неформальна коаліція кількох країн НАТО створюють "повітряний міст" для доставки військової допомоги Україні, щоб стримувати Росію від нового вторгнення.



За даними видання, Вашингтон планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17 російського виробництва, які раніше використовувала армія Афганістану.



З 22 січня США відправили в Україну близько 650 тонн озброєння та техніки.



"Ці постачання тривають. США виявляють додаткове обладнання, яке зберігається в запасах Міністерства оборони", - сказав представник Пентагону.



Чиновник США повідомив виданню, що Київ страждає від серйозної нестачі боєприпасів. Кілька українських складів зброї було знищено в результаті вибухів, в яких Україна звинуватила росіян. Також російські спецслужби були причетні до нападу на чеські склади зброї, яку постачали в Україну. Єдиний в Україні завод боєприпасів у Луганську розташований на окупованій РФ території.



Інші країни НАТО, включаючи Велику Британію та країни Балтії, також відправили літаками зброю, а Польща та Чехія планують здійснити поставки незабаром. Також українських військових уже навчають інструктори із США, Великої Британії, Канади, Польщі.



Нагадаємо, восьмий за рахунком вантажний літак із військовою допомогою Україні від США вдень у суботу, 5 лютого, приземлився у київському аеропорту "Бориспіль". А вдень у неділю, 6 лютого, прибув черговий, дев'ятий "птах".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb