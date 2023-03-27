НАТО потрібна нова концепція стримування РФ
Рішення Путіна розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю готувалося давно
Я майже впевнений, що Путін обговорював його з китайським лідером. По-перше, це сигнал Заходу, що Білорусь це територія автократії та "підпорядкована" Росії. Будь-які спроби демократичних рухів у Білорусі можуть призвести до ядерної дестабілізації - "не чіпайте Білорусь, ми будемо захищати нашу територію на будь-який кшталт" - такий зміст цього кроку.
По-друге, тактична ядерна зброя завжди розглядалася Кремлем як "відповідь" на конвенційний потенціал НАТО і тепер очевидно, що він в рази більший за російський. РФ фактично визнає це і каже, що покладається на ядерну відповідь.
Тактична ядерна зброя завжди розглядалася Кремлем як "відповідь" на конвенційний потенціал НАТО і тепер очевидно, що він в рази більший за російський
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І нарешті, по-третє, Росія хоче тримати нас під постійним ядерним тиском і зробити для нас її стримування складнішим викликом. Додаткові санкції будуть правильною, але принципово недостатньою відповіддю. НАТО потрібна нова концепція стримування РФ, потрібна сміливість на Вільнюському саміті НАТО заявити це. І зробити нас — Україну — частиною цієї стратегії.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
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