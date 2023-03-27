Бо розвиток подій же очевидний: Путін на порушення Договору про нерозповсюдження (і "не передача, а просто розміщення" не поможуть, все одно порушення) звантажує Лукашенку трохи ядерки. Так і НАТО тоді не сидітиме рівно.

Тобто, у відповідь з'являться бодай невеличкі, однак потужні арсенали (ядерні чи ні — то вже не так важливо) по половині периметра РФ "від 5 до 11 години" (чи "від Туреччини до Норвегії"). Принаймні, країни Балтії, Польща і навіть ми — тут відмови на розміщення чекати не доводиться, всі приймуть з ентузіазмом. Фінляндія, маючи таких неадекватів прямо під боком, теж навряд відмовиться від додаткового аргументу.

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140 км від кордону (якщо від Нарви) - і пітерське Адміралтейство накриє. 450-600 км (дивлячись від кого міряти — від нас чи від Латвії) - і Кремль. А для ППО це не відстані — надто близько, час на реагування ніякий. Ракетна хвиля в упор — вони просто не встигнуть якось зреагувати

Тобто, фактично, 140 км від кордону (якщо від Нарви) - і пітерське Адміралтейство накриє. 450-600 км (дивлячись від кого міряти — від нас чи від Латвії) - і Кремль. А для ППО це не відстані — надто близько, час на реагування ніякий. Ракетна хвиля в упор — вони просто не встигнуть якось зреагувати.

Отже, ні про яке "збільшення безпеки для Росії", "додаткову страховку" апріорі не йдеться. Ризики тільки зростають, причому серйозно. Отже, рішення очевидно нераціональне.

Висновок: дійсно, Путін хіба зі страху отаке наговорив. Хоча дав собі час - "до 1 липня".

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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