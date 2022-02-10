"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України": Столтенберг обговорив агресію РФ із Зеленським

Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.



"Обговорив із президентом Володимиром Зеленським нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї. НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого партнера, якого ми високо цінуємо. Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення", - йдеться у повідомленні Столтенберга.





Нагадаємо, НАТО надіслало Росії письмову пропозицію продовжити переговори щодо України у форматі Ради НАТО-Росія.