"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України": Столтенберг обговорив агресію РФ із Зеленським
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування російських військ навколо України у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським та висловив підтримку Києву
Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.
"Обговорив із президентом Володимиром Зеленським нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї. НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого партнера, якого ми високо цінуємо. Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення", - йдеться у повідомленні Столтенберга.
- Нагадаємо, НАТО надіслало Росії письмову пропозицію продовжити переговори щодо України у форматі Ради НАТО-Росія.
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