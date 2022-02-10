НАТО запропонувало РФ продовжити зустрічі щодо України

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Борисом Джонсоном у Брюсселі.



"Цього ранку я відправив лист міністру закордонних справ Лаврову, підкреслюючи моє запрошення Росії продовжити наш діалог на серії зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед", - заявив Столтенберг.



Він зазначив, що Альянс готовий вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення європейської безпеки, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.



За його словами, НАТО вже пропонувало Росії проводити спільні брифінги щодо навчань, ядерної політики та контролю за озброєнням, а також шляхи підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності.



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

У письмовій відповіді на вимоги "гарантій безпеки" Кремля США відмовилися закрити двері для вступу України в НАТО, але зазначили, що готові обговорити угоди про роззброєння та заходи довіри за умови деескалації на кордонах нашої держави.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Сергію Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України.