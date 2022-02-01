Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Блінкен заявив Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України

Блінкен заявив Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України

1 лютого, 2022 вiвторок
18:11
Світ Блінкен Лавров

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про готовність США продовжити переговори з Москвою щодо безпеки та закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ від кордону України

Про це він сказав у вівторок, 1 лютого, під час телефонної розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, йдеться у пресрелізі Білого дому.

Блінкен підкреслив готовність США продовжувати предметні переговори з Росією щодо проблем безпеки, які Вашингтон має намір робити у повній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Він також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також праву всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та альянси.

"Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - йдеться у повідомленні.
 

  • Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
  • 26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.
  • Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.
  • 31 січня у Білому домі підтвердили, що США розробили пакет санкцій проти представників російської еліти, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Сергій Лавров
війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
31 січня, 2022 понедiлок
"Повернулася з відпустки": Резніков розповів, як його помічниця в Єгипті спілкувалася з "багатьма росіянами"
Олексій Данілов
31 січня, 2022 понедiлок
Підготовка РФ до повномасштабного вторгнення займе до 7 днів, поки ми цього не бачимо, - Данілов
29 січня, 2022 субота
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.22
    Купівля 28.22
    Продаж 28.53
  • EUR
    Купівля 31.64
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
1 лютого
19:06
Суд Норвегії відмовився достроково звільнити терориста Брейвіка, який розстріляв 77 людей у 2011 році
18:58
Жозеп Боррель
Запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні, - Боррель
18:35
Ексклюзив
Зорян Шкіряк
"Щоб здійснити провокації з силовиками не потрібно 1,5 тис. "тітушок": ексзаступник Авакова Шкіряк про запобігання акції з метою дестабілізації в країні
18:34
Володимир Вірчис
У поліції назвали основні версії смерті відомого боксера Вірчиса, якого знайшли повішеним
18:33
Владислава Магалецька
Очільниця Держспоживпроджслужби Магалецька подала заяву на звільнення
18:28
хабар
Вимагала $11 тис. за захист дисертації: у Хмельницькому затримали доцента університету
18:23
Юрій Голубан
Суд заарештував полковника поліції Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень
18:21
Метінвест
Правоохоронці проводять обшуки на гірничих підприємствах Метінвесту Ахметова, компанія заявила про "необґрунтований тиск на бізнес"
18:18
Нафтогаз
Юристи Костянтина Жеваго прокоментували дії правоохоронців стосовно шахраїв з Нафтогазу
18:17
польща кордон
Польща у 2021 році майже на третину збільшила видачу віз українцям
18:06
Зузана Чапутова
"Не можемо дозволити собі діяти як нерішуча чи слабка ланка Східного флангу НАТО": Словаччина виступила за збільшення присутності сил Альянсу в країні
18:02
Фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай за другий тиждень прокату зібрав понад мільйон грн
18:00
генеральна репетиція ходи у Львові
Фарс і папірець: нардеп Михайло Бондар про "армійський" указ Зеленського
17:50
Марк Цукерберг
Цукерберг продав криптовалютний проєкт Diem за $182 млн
17:50
Усман Дембеле
У "Барселоні" вирішили поставити крапку в скандальній трансферній історії чемпіона світу, якого женуть з клубу
17:49
Енн Нойбергер
Вашингтон відправив до Європи радницю для обговорення захисту України від кібератак РФ, - CNN
17:41
Путін
Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ видалити всі розслідування Навального про Путіна
17:24
В Італії знайшли зброю і шоломи часів морської битви при Алалії VI століття до нашої ери
17:11
Мирон Маркевич
"Дніпро-1" - це штучний проєкт, - Маркевич жорстко пройшовся по клубу УПЛ
17:10
ЄС
Єврокомісія схвалила рішення про виділення Україні €1,2 млрд
17:06
біткоін
В Індії введуть податок у 30% на доходи від криптовалют
16:59
Ексклюзив
Зеленський
У Зеленського має бути певна "кредитна" історія, щоб вірити його заявам про армію, - політтехнолог Бала про збільшення чисельності ЗСУ
16:54
Борис Джонсон
Прем'єр Великої Британії Джонсон прибув до України
16:52
Пігулки
Україна почала використовувати ліки від COVID-19 прямої дії
16:52
АЕС
"Запуск усіх атомних блоків одночасно – це небезпечно", – народний депутат Михайло Бондар
16:52
На Закарпатті прикордонники затримали гелікоптер контрабандистів
16:40
Олександр Зінченко
Український футболіст Зінченко відновив тренування в "Манчестер Сіті"
16:36
Укрпошта
Укрпошта запустила онлайн-оплату за відправлення посилок
16:35
Відеоналіпки, удосконалені реакції та навігації по чатах: у Telegram з'явилися нові функції
16:32
Газ
Україна та Польща домовилися про будівництво нового газопроводу
16:10
сбу
На Львівщині викрили зловмисників, які розікрали з бюджету понад 6 млн на реконструкції сміттєвого полігону та зірвали міжнародний проєкт під егідою ЄБРР
16:09
Верховна Рада
Рада створила ТСК для розслідування фактів, які сприяли окупації Криму
16:08
РФ снайпер
Росія перегруповує війська у ОРДЛО, посилює їх снайперами та постачає розрахунки ПТРК, - розвідка
16:02
"Пояс безпеки та процвітання": Кулеба назвав основні завдання та переваги альянсу Україна - Польща - Велика Британія
15:49
гумдопомога польща
До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги
15:40
вакцинація дітей
В Україні почався перший етап кампанії з вакцинації дітей, які пропустили щеплення від поліомієліту
15:18
Інфографіка
порошенко зеленський
Вибори президента і Ради: рейтинг Порошенка зріс, Зеленського - зменшився, "ЄС" випередила "Слугу народу"
15:15
Джанлуїджі Буффон
Буффон розповів, як відреагував на пропозицію про перехід до команди Луческу
15:09
Мозес Джей Мослі
У США знайшли застреленим актора "Ходячих мерців" Мослі
14:49
Сергій Кузьміних
Підозрюваний у хабарництві нардеп-"слуга" Кузьміних тричі проігнорував виклики до САП
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV