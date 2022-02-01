Блінкен заявив Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про готовність США продовжити переговори з Москвою щодо безпеки та закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ від кордону України
Про це він сказав у вівторок, 1 лютого, під час телефонної розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, йдеться у пресрелізі Білого дому.
Блінкен підкреслив готовність США продовжувати предметні переговори з Росією щодо проблем безпеки, які Вашингтон має намір робити у повній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Він також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також праву всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та альянси.
"Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
- 26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.
- 31 січня у Білому домі підтвердили, що США розробили пакет санкцій проти представників російської еліти, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе