Блінкен заявив Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України

Про це він сказав у вівторок, 1 лютого, під час телефонної розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, йдеться у пресрелізі Білого дому.



Блінкен підкреслив готовність США продовжувати предметні переговори з Росією щодо проблем безпеки, які Вашингтон має намір робити у повній координації зі своїми партнерами та союзниками.



Він також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також праву всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та альянси.



"Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.

31 січня у Білому домі підтвердили, що США розробили пакет санкцій проти представників російської еліти, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну.