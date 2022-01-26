"Не викликає наших заперечень": у МЗС України відреагували на передачу РФ відповіді США щодо "гарантій безпеки"
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.
За його словами, Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.
"Наша позиція врахована і пропозиції, які американська сторона відправила Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - наголосив Ніколенко.
- 26 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки надали відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. Міністерство закордонних справ РФ підтвердило отримання від США письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".
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