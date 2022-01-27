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Москва не побачила у відповідях США "позитивної" реакції на головне для неї питання

27 січня, 2022 четвер
15:04
Світ Сергій Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у відповідях США щодо "гарантій безпеки" немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять

Про це повідомляє ТАСС.

"З головного питання у цьому документі позитивної реакції немає. Головним питанням є наша чітка позиція щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Російської Федерації", - заявив Лавров.

Він додав, що відповідь США "дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але на другорядні теми".

Голова МЗС Росії заявив, що найближчим часом громадськість дізнається про зміст відповідей, хоча Вашингтон просив, щоб документ залишився конфіденційним. Лавров зазначив, що Росія робитиме основний наголос на роз'ясненні "лукавої позиції Заходу" щодо неможливості гарантувати нерозширення НАТО.
 

  • Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив із вимогою юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід.
  • Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
  • 26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. 
  • У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.

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Росія
Сергій Лавров
НАТО
США
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