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У США підтвердили, що розробили пакет санкцій проти російської еліти на випадок вторгнення РФ в Україну

31 січня, 2022 понедiлок
21:17
війна з Росією Санкції проти Росії

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій проти представників російської еліти, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну

Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їх сімей, на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну", - заявила Псакі.

Прессекретарка зазначила, що ці санкції розробили у координації із союзниками та партнерами США. Зокрема Псакі пояснила, що ті росіяни, проти яких можуть бути введені санкції, впливають на прийняття урядових рішень РФ та мають економічні зв'язки із західними країнами.

"Багато з цих людей грають роль у прийнятті урядових рішень, деякі з них є "особливо вразливими мішенями", оскільки мають тісні і фінансові зв'язки із Заходом", - зазначила Псакі.

Представниця Білого дому наголосила, що ці санкції - лише частина зусиль США щодо тиску на Росію.

 
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