США запропонували Росії угоди про роззброєння в обмін на деескалацію агресії щодо України, - El País

Про це йдеться в повному тексті письмової відповіді США, який опублікувало видання El País.



США підкреслили, що прогрес майбутніх перемовин буде залежати від деескалації РФ на українських кордонах. Також Вашингтон вимагає від Росії виведення військ з України, Грузії та Молдови та припинення агресивної ядерної риторики.



У документі США відмовилися закривати двері до НАТО для України.



Вашингтон заявив про готовність почати діалог з Москвою з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої і меншої дальності, а також обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.



США наголосили, що утримуються від розміщення ядерної зброї в Східній Європі.



Вашингтон готовий розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентів з РФ на морі і в повітрі та обговорити з Росією загрози в кіберпросторі та космосі.



Також США запропонували Росії самостійно перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.



НАТО підкреслили, що з часів Холодної війни вже понад 30 років намагаються будувати партнерські відносини з РФ, але Кремль зруйнував довіру та створив загрозу для фундаментальних принципів євроатлантичної безпеки.



США пропонують проводити обговорення цих угод на різних майданчиках, таких як ОБСЄ, Діалог зі стратегічної стабільності між США та РФ і Рада НАТО-Росія.



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід.

26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують.

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід, а також пообіцяв, що зміст документу невдовзі оприлюднять.