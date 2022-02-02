США запропонували РФ самостійно перевірити на базах НАТО наявність наступальних ракет

Про це заявила Адміністрація США, передає Bloomberg.



Таку пропозицію Штати висунули, щоб розвіяти побоювання РФ, що наступальні ракети можуть застосувати для завдання удару по Росії. Домовленостей досягатимуть тільки після обговорення цього питання із союзниками, передусім з Румунією та Польщею. Також це передбачатиме перевірку Заходом баз РФ.



Пропозиція має на меті досягнення порозуміння з Росією щодо зниження напруги навколо України.



Президент РФ Володимир Путін 1 лютого заявив, що польська та румунська бази НАТО загрожують Росії.



"Тепер пускові установки протиракетної оборони є в Румунії і скоро будуть у Польщі. А там стоять установки Mk 41, на які можна встановлювати "Томагавки" - це вже не протиракети, а ударні системи, які покриватимуть нашу територію на тисячі кілометрів. Хіба це не загроза для нас?", - зазначив він.



НАТО зауважило, що установки "Іджіс", які перебувають у Польщі та Румунії, виконують оборонну функцію та мають на меті знешкодження балістичних ракет, запущених з Ірану. Ці ракети не можуть нести боєголовки, їх застосовують для знищення балістичних ракет за межами атмосфери, тож установки не мають технічної змоги збивати ракети дальнього радіусу з РФ.



За словами румунської сторони, російські офіційні особи можуть перевірити її базу, якщо виконають з боку РФ відповідну вимогу. Польща також може допустити Росію для інспекції, якщо РФ дозволить провести перевірку в Калінінградській області, котра межує з польським кордоном. Однак невідомо, чи дасть Росія згоду на інспекцію своїх ракетних об'єктів.



США разом із союзниками з НАТО визначили кілька напрямів співпраці, зокрема контроль над озброєнням і сильнішу прозорість військових навчань, однак не виконуватимуть вимоги РФ про нерозширення НАТО та припинення його присутності на Сході Європи.



Росія ще не відреагувала на пропозиції Штатів.



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