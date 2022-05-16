НАТО розпочинає масштабні навчання в Естонії за участю 15 тис. військових
У понеділок, 16 травня, у Естонії стартують навчання НАТО за участю 15 тис. військовий з 14 країн
Про це повідомляє The Guardian.
Навчання під кодовою назвою Hedgehog стануть одними із наймасштабніших в Естонії з 1991 року. В них візьмуть участь 15 тис. військових з 14 країн.
Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що ці навчання було заплановано ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.
"Це регулярні навчання, сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну. Вони допомагають усунути будь-який простір для прорахунків або непорозумінь щодо нашої рішучості захистити кожен дюйм території Альянсу. Навчання НАТО є оборонними, прозорими і відповідають нашим міжнародним зобов’язанням", - сказала Лунгеску.
Також найближчим часом відбудуться навчання НАТО у Литві під назвою "Залізний вовк", в яких буде задіяно 3 тис. військових та 100 одиниць техніки.
Наймасштабнішими ж є навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь", до яких залучатимуться 18 тис. осіб з 20 країн. Вони відбуваються у Польщі та території ще восьми країн з 1 до 26 травня.
- 1 травня у Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022.
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