НАТО співпрацює з оборонними компаніями, щоб збільшити постачання зброї в Україну, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про співпрацю з оборонними компаніями, щоб забезпечити Україні більше постачання зброї та обладнання для підготовки до тривалої війни з Росією
Про це пише Reuters.
"Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів. Тому ми також зараз у тісному контакті та тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більше та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей", - сказав Столтенберг в інтерв’ю Reuters.
Він також звинуватив президента Росії Володимира Путіна в "безрозсудній і небезпечній" риториці щодо потенційного використання ядерної зброї. Видання зазначає, що хоча члени НАТО не беруть безпосередньої участі у війні, НАТО бере активну участь у координації відповіді Заходу на вторгнення.
Столтенберг повторив свою позицію, що війна, швидше за все, завершиться лише після переговорів.
"Ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою. Не я вказую Україні, якими саме мають бути ці умови. Я і НАТО повинні підтримати їх, щоб зміцнити їх, щоб ми максимізували ймовірність прийнятного рішення", - сказав він.
- 4 серпня генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.
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