Нацбанк непублічно оштрафував Альфа-банк на 57 млн грн, – ЗМІ

Про це повідомила Економічна правда.

З "Альфа-банк Україна" вийшло двоє акціонерв – Герман Хан та Алєксєй Кузмічьов, на які згодом наклали санкції. Але вихід їх відбувався без погодження з Національним банком.

Хану і Кузмічьову належало 3,67% акцій банку.

"Через поспіх банк не встиг погодити зміну власників з НБУ. Тож, регулятор констатував, що структура власності "Альфа-Банку" непрозора та виписав установі штраф у 57 млн грн. Цю суму банк вже сплатив. В українській "Альфі" кажуть, що ухвалили таке рішення через розгубленість серед клієнтів та "у зв'язку із наростаючою недовірою", – зазначає видання.

Ймовірно, деякі клієнти банку остерігалися співпраці з банком із політичних міркувань, а дехто просто боявся тримати там кошти через високі ризики поширення на цей банк західних санкцій чи націоналізації, допускає ЕП.

Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb