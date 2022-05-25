Нацбанк непублічно оштрафував Альфа-банк на 57 млн грн, – ЗМІ
Національний банк оштрафував Альфа-банк на 57 млн грн за вихід двох акціонерів з банку без погодження з регулятором
Про це повідомила Економічна правда.
З "Альфа-банк Україна" вийшло двоє акціонерв – Герман Хан та Алєксєй Кузмічьов, на які згодом наклали санкції. Але вихід їх відбувався без погодження з Національним банком.
Хану і Кузмічьову належало 3,67% акцій банку.
"Через поспіх банк не встиг погодити зміну власників з НБУ. Тож, регулятор констатував, що структура власності "Альфа-Банку" непрозора та виписав установі штраф у 57 млн грн. Цю суму банк вже сплатив. В українській "Альфі" кажуть, що ухвалили таке рішення через розгубленість серед клієнтів та "у зв'язку із наростаючою недовірою", – зазначає видання.
Ймовірно, деякі клієнти банку остерігалися співпраці з банком із політичних міркувань, а дехто просто боявся тримати там кошти через високі ризики поширення на цей банк західних санкцій чи націоналізації, допускає ЕП.
- Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ.
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