Нацбанк випустить "олімпійські" монети: як вони виглядають

Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Зазначається, що в обох монет майже однаковий дизайн, але "десятигривенник" виготовлений із срібла, а 2 грн – із нейзильберу.

Монети будуть введені в обіг з 18 січня 2022 року.



Відомо, що тираж монети номіналом 2 грн становитиме 35 тис. екземплярів, 10 грн – лише 2500 тис.



"[Монета] присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу", – розповіли у НБУ.



Повідомляється, що монети номіналом 10 грн на честь Олімпіади виготовлені зі срібла. Їхній діаметр становить 3,8 см, а вага – більше 30 грамів. Двогривневі монети виготовлені з нейзильберу, тому значно легші – 12,8 грамів. Їхній діаметр – 3,1 см.



На аверсі монет зображено:



- Малий Державний Герб та напис півколом "Україна";



- голова дракона, який є головним героєм стародавніх легенд, міфів, казок та одним із найвідоміших символів Китаю;



- напис "2022" (цифри ніби покриті лускою);



- чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту;



- номінал – 2 або 10 грн та графічний символ гривні;



- логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монет розміщено:



- стилізований абрис аркуша паперу, що символізує Китай з його давньою культурою, одним із елементів якого є папір;



- карта Пекіна, на якій зображені значки сноубордиста та фігуристки,



- віяло – невід'ємна частина традиційної китайської культури



- сніжинка;



- логотип Національного олімпійського комітету України;



- голова дракона та полум'я як один із символів Олімпійських ігор.



Після випуску купити монети можна буде за допомогою онлайн-замовлення на сайті НБУ або у банків-партнерів. Тоді ж стане відома їхня ціна.