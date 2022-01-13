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Нацбанк випустить "олімпійські" монети: як вони виглядають

13 січня, 2022 четвер
15:50
Суспільство

Національний банк України (НБУ) 18 січня 2022 року випустить пам'ятні монети номіналом 2 грн та 10 грн "ХХIV зимові Олімпійські ігри"

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Зазначається, що в обох монет майже однаковий дизайн, але "десятигривенник" виготовлений із срібла, а 2 грн – із нейзильберу.

Монети будуть введені в обіг з 18 січня 2022 року.

Відомо, що тираж монети номіналом 2 грн становитиме 35 тис. екземплярів, 10 грн – лише 2500 тис.

"[Монета] присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу", – розповіли у НБУ.

Повідомляється, що монети номіналом 10 грн на честь Олімпіади виготовлені зі срібла. Їхній діаметр становить 3,8 см, а вага – більше 30 грамів. Двогривневі монети виготовлені з нейзильберу, тому значно легші – 12,8 грамів. Їхній діаметр – 3,1 см.

На аверсі монет зображено:

- Малий Державний Герб та напис півколом "Україна";

- голова дракона, який є головним героєм стародавніх легенд, міфів, казок та одним із найвідоміших символів Китаю;

- напис "2022" (цифри ніби покриті лускою);

- чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту;

- номінал – 2 або 10 грн та графічний символ гривні;

- логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет розміщено:

- стилізований абрис аркуша паперу, що символізує Китай з його давньою культурою, одним із елементів якого є папір;

- карта Пекіна, на якій зображені значки сноубордиста та фігуристки,

- віяло – невід'ємна частина традиційної китайської культури

- сніжинка;

- логотип Національного олімпійського комітету України;

- голова дракона та полум'я як один із символів Олімпійських ігор.

Після випуску купити монети можна буде за допомогою онлайн-замовлення на сайті НБУ або у банків-партнерів. Тоді ж стане відома їхня ціна.

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Новини
Китай
Нацбанк
Олімпійські ігри-2022
монети
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