Нацбанк випустить "олімпійські" монети: як вони виглядають
Національний банк України (НБУ) 18 січня 2022 року випустить пам'ятні монети номіналом 2 грн та 10 грн "ХХIV зимові Олімпійські ігри"
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Зазначається, що в обох монет майже однаковий дизайн, але "десятигривенник" виготовлений із срібла, а 2 грн – із нейзильберу.
Монети будуть введені в обіг з 18 січня 2022 року.
Відомо, що тираж монети номіналом 2 грн становитиме 35 тис. екземплярів, 10 грн – лише 2500 тис.
"[Монета] присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу", – розповіли у НБУ.
Повідомляється, що монети номіналом 10 грн на честь Олімпіади виготовлені зі срібла. Їхній діаметр становить 3,8 см, а вага – більше 30 грамів. Двогривневі монети виготовлені з нейзильберу, тому значно легші – 12,8 грамів. Їхній діаметр – 3,1 см.
На аверсі монет зображено:
- Малий Державний Герб та напис півколом "Україна";
- голова дракона, який є головним героєм стародавніх легенд, міфів, казок та одним із найвідоміших символів Китаю;
- напис "2022" (цифри ніби покриті лускою);
- чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту;
- номінал – 2 або 10 грн та графічний символ гривні;
- логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет розміщено:
- стилізований абрис аркуша паперу, що символізує Китай з його давньою культурою, одним із елементів якого є папір;
- карта Пекіна, на якій зображені значки сноубордиста та фігуристки,
- віяло – невід'ємна частина традиційної китайської культури
- сніжинка;
- логотип Національного олімпійського комітету України;
- голова дракона та полум'я як один із символів Олімпійських ігор.
Після випуску купити монети можна буде за допомогою онлайн-замовлення на сайті НБУ або у банків-партнерів. Тоді ж стане відома їхня ціна.
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