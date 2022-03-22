Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі
Національний банк України (НБУ) з 21 березня 2022 року збільшив добовий ліміт на зняття готівкової валюти в Україні з рахунків в інвалюті із 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті)
Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Еспресо.TV
Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №58 від 21 березня, яка оприлюднена на сайті центробанку й набула чинності.
НБУ нагадав, що добовий ліміт 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у нацвалюті залишається чинним, тоді як зняття готівкової валюти з гривневих рахунків за кордоном тепер обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.
"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", – пояснив центробанк.
НБУ наголосив, що обмеження не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати товарів.
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